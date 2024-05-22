Белоруска Виктория Сафонова на тренировке исполнила каскад с четверным риттбергером

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова прыгнула на тренировке каскад с четверным риттбергером. Видео она поделилась в своих социальных сетях.

Сейчас Сафоновой 21 год. На Олимпиаде в Пекине в 2022 году фигуристка стала 13-й. Два года назад она уже прыгала четверной риттбергер и на тренировке говорила, что тренирует каскад.

Напомним, на счету Сафоновой, помимо участия на Олимпиаде, титул победительницы турнира серии «челленджер», Мемориал Дениса Тена в 2021 году, бронзовая медаль турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy в 2021 году. Сафонова становилась четырёхкратной чемпионкой Беларуси.

Фигуристка родилась в Москве и выступала в юношестве на российских соревнованиях, однако в 2019 году сменила спортивное гражданство. Под флагом Республики Беларусь Сафонова смогла поучаствоать на международных соревнованиях, в том числе и в странах Европы, и завоевать титулы победителя и призёра.

Напомним, сейчас российские и белорусские фигуристы не допущены к международным соревнованиям по решению ISU. Так организация отреагировала на ситуацию на Украине.