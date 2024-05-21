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«Не знаю, откуда берутся эти новости». Чайковская — о смене гражданства Гейниш и Чигирёва

«Не знаю, откуда берутся эти новости». Чайковская — о смене гражданства Гейниш и Чигирёва
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала новости о решении Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва получить узбекское гражданство. Со следующего сезона спортсмены планируют представлять Узбекистан на соревнованиях.

«У нас пока никто никуда не переходит. Решений нет, должен быть исполком. Не знаю, откуда берутся все эти новости», — сказала Чайковская в интервью «Матч ТВ».

Гейниш и Чигирёв выступают вместе с 2022 года, они являются победителями этапа Кубка Москвы, призёрами чемпионата Москвы и Мемориала Панина-Коломенкина. Дмитрий Чигирёв встречается с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, которая отрицательно высказывалась по поводу смены спортивного гражданства.

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