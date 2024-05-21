Чемпионат Европы — 2025 по фигурному катанию может пройти в Польше

Федерация фигурного катания Польши планирует подать заявку на проведение чемпионата Европы ‑ 2025. Об этом сообщила тренер Ангелина Туренко, работающая в Италии. Она сотрудничает с Польской федерацией фигурного катания.

«Польская федерация думает подать свою кандидатуру, но для этого нужно понять, смогут ли они всё организовать и в какие даты будет проходить турнир», — приводит слова Туренко «Матч ТВ».

Изначально чемпионат Европы 2025 года должен был пройти в Загребе (Хорватия) с 20 по 26 января. Но Федерация фигурного катания Хорватии из-за непредвиденных обстоятельств отказалась проводить турнир. Международный союз конькобежцев (ISU) возобновил приём заявок на проведение европейского первенства в следующем году.