«Десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно». Тарасова — о решении Гейниш и Чигирёва

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на решение Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва со следующего сезона представлять Узбекистан на соревнованиях.

«Хотят перейти — тогда пусть переходят в сборную Узбекистана или в другую какую-то. Пусть идут куда угодно! Это не потеря для нас. Мы не выступаем на международных соревнованиях — вот где проблема. Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно», — сказала Тарасова в интервью Sport24.

Спортсмены подали документы на получение узбекского гражданства. Гейниш и Чигирёв выступают вместе с 2022 года, они являются победителями этапа Кубка Москвы, призёрами чемпионата Москвы и Мемориала Панина-Коломенкина.