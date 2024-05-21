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«Десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно». Тарасова — о решении Гейниш и Чигирёва

«Десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно». Тарасова — о решении Гейниш и Чигирёва
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на решение Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва со следующего сезона представлять Узбекистан на соревнованиях.

«Хотят перейти — тогда пусть переходят в сборную Узбекистана или в другую какую-то. Пусть идут куда угодно! Это не потеря для нас. Мы не выступаем на международных соревнованиях — вот где проблема. Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно», — сказала Тарасова в интервью Sport24.

Спортсмены подали документы на получение узбекского гражданства. Гейниш и Чигирёв выступают вместе с 2022 года, они являются победителями этапа Кубка Москвы, призёрами чемпионата Москвы и Мемориала Панина-Коломенкина.

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