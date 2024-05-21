Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев планируют выступать за Узбекистан

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в спортивных парах, подали документы на получение узбекского гражданства. Со следующего сезона спортсмены планируют представлять Узбекистан на соревнованиях.

«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход уже поданы», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Спортсмены выступают вместе с 2022 года, они являются победителями этапа Кубка Москвы, призёрами чемпионата Москвы и мемориала Панина-Коломенкина.

Дмитрий Чигирев встречается с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, которая ранее высказывалась по поводу смены спортивного гражданства.