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Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев планируют выступать за Узбекистан

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев планируют выступать за Узбекистан
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Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в спортивных парах, подали документы на получение узбекского гражданства. Со следующего сезона спортсмены планируют представлять Узбекистан на соревнованиях.

«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход уже поданы», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Спортсмены выступают вместе с 2022 года, они являются победителями этапа Кубка Москвы, призёрами чемпионата Москвы и мемориала Панина-Коломенкина.

Дмитрий Чигирев встречается с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, которая ранее высказывалась по поводу смены спортивного гражданства.

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