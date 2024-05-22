Камила Валиева выложила видео с последнего звонка в школе

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, сегодня, 22 мая, отмечает последний звонок в школе. Соответствующие видео спортсменка выложила в своих социальных сетях.

«Выпускница», — сказала Валиева в видео.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.

Ранее стало известно, что Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которые пройдут летом в Сочи. Примечательно, что для Валиевой эти шоу станут первыми после новости о дисквалификации.