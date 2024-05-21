Артём Федорченко начал сотрудничество с французским фигуристом Экономидесом

Российский фигурист, хореограф-постановщик Артём Федорченко стал автором произвольной программы для чемпиона Франции в мужском одиночном катании Люки Экономидеса.

В сотрудничестве тандем планирует подготовить номер под музыку из художественного фильма «Интерстеллар». Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях фигуристов.

Экономидесу 25 лет. Он стал серебряным призёром юниорского Гран-при ISU в 2017 году, чемпионом Франции среди юниоров в 2018-м. В минувшем сезоне он занял 21-е место на чемпионате мира и 15-ю позицию на европейском первенстве.

Ранее чемпион мира — 2024 в мужском одиночном катании Илья Малинин заявил, что хочет увеличить количество баллов, получаемых за программу. Спортсмен отметил, что будет работать над хореографией.