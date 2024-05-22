Масленникова рассказала, какие программы с Авербухом они ставят Шевченко и Ежлову

Тренер и хореограф-постановщик в фигурном катании Елена Масленникова рассказала о программах, которые они ставят совместно с Ильёй Авербухом для дуэта Софьи Шевченко и Андрея Ежлова и для других фигуристов.

«Для произвольного танца Сони Шевченко и Андрея Ежлова мы взяли испанскую тему. И не случайно. Она подходит по темпераменту, внешним данным фигуристов. А поскольку эта пара образовалась сравнительно недавно, ребята только дебютировали в этом сезоне, то «Испания» для них – своего рода эксперимент. Такой программы у них не было», — приводит слова Масленниковой пресс-служба сайта ФФКР.

Масленникова также упомянула о программе Александры Прокопец и Александра Васьковича. По её словам, программа для этого дуэта будет под музыку из фильма «Адмирал» с интересной сюжетной историей и финалом. Работа также ведётся и с другими танцорами на льду.

Напомним, фигуристка Шевченко уже однажды завершала карьеру в спорте, но позже вернулась на лёд, а Ежлов всегда работал в ледовых шоу и только недавно попал в танцы на льду. Их дуэт провёл вместе только один сезон и уже готовится к следующему.