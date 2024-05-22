Камила Валиева планирует выступать в шоу Навки с июля

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, планирует выступать в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки с июля.

«Камила Валиева планирует начать выступать в шоу с июля», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Валиева примет участие в гастролях шоу Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Для спортсменки эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

Позднее обсуждалось, что во время четырёхлетней дисквалификации Валиева не может принимать участие в официальных соревнованиях, тренироваться и выступать в шоу, которое спонсируется государственными средствами.

При этом в гастролях Навки Валиева примет участие с официального согласия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).