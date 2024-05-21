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Илья Авербух начал работу над произвольной программой Петра Гуменника

Илья Авербух начал работу над произвольной программой Петра Гуменника
Илья Авербух
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Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух начал работу над произвольной программой российского фигуриста Петра Гуменника.

«Мы начали работу с Петром, работа в процессе», — приводит слова хореографа «Матч ТВ».

Ранее Авербух заявлял о начале сотрудничестве со спортсменом. Личным тренером 22-летнего Гуменника в данный момент является Вероника Дайнеко. До неё он работал в штабе Алексея Мишина. Ранее в беседе с «Чемпионатом» Пётр подвёл итоги турбулентного сезона, рассказал о подготовке своих показательных номеров (не только для «Русского вызова»), порассуждал на тему того, почему спортсмены рвутся на соревнования с температурой и после болезни, а также поделился мнением, могли бы наши одиночники бороться за место на пьедестале прошедшего чемпионата мира или нет.

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