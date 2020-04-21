«Красота лучистая». Подписчики оценили новое фото фигуристки Елены Ильиных

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

«Не беспокойся, будь счастлив», — написала Ильиных.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Подписчикам фигуристки понравился новый снимок, и они оставили много комментариев.

«Красота лучистая».

«Ну какое же солнышко! Хочется улыбаться в ответ! Огонёк!»

«Красивая! Столько женственности».

Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию.