Диана Дэвис поделилась фотографиями из Мюнхена

Фигуристка Диана Дэвис поделилась фотографиями с отдыха в Мюнхене (Германия) в своих социальных сетях.

«Закаты и хорошее настроение», — написала Дэвис под своими фото.

Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Фото: Из личного архива Дианы Дэвис

Напомним, Дэвис выступает вместе с партнёром и супругом Глебом Смолкиным в танцах на льду. С июня 2023 года их дуэт начал выступать за сборную Грузии. В августе 2023-го с результатом 191,82 балла по итогам двух программ дуэт занял первое место на Ice Dance International в США.

Недавно стало известно о переходе Дэвис и Смолкина в академию в Монреале (США). Ранее пара тренировалась у Алексея Килякова, который также живёт в США.

Переход вызвал неоднозначную реакцию у хореографа Максима Ставиского, который предположил, что переход дуэта в Монреаль — ошибка.