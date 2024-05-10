«С бабушкой Настя встретилась через три дня». Лутфуллин — о знакомстве с девушкой

Российский фигурист Глеб Лутфуллин заявил, что его девушка Настя познакомилась с бабушкой уже через три дня после знакомства.

«А с бабушкой Настя встретилась вообще через три дня после нашего знакомства. Настя очень открытая, душевная, хорошо общается с моими родными, если я где-то в отъездах — ходит в гости к моей бабуле.

Был смешной момент: мы только зашли к нам домой в Казани, Настя сказала, что ей нужно помыть голову и мама отвела её к раковине, Настя подходит ко мне и такая: «А что, у вас голову в раковине моют?»

Потом ездили на дачу к родителям, гоняли в Москву, Выборг, Сочи. Завели собаку. У нас все очень слаженно, Настя не заставляет меня о чем-то переживать, светлый и добрый человек", — приводит слова фигуриста «Матч ТВ».

Напомним, Лутфуллин состоит в отношениях с девушкой Анастасией, которая не связана с миром фигурного катания. В социальных сетях пара часто публикует фото с совместных фотосессий.

Ранее российский фигурист рассказывал о том, будет ли вводить пятерные прыжки в тренировочную программу и под какой стиль ему сложнее всего выступать.