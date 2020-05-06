Вслед за Трусовой от Тутберидзе ушёл тренер Розанов

Специалист группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Сергей Розанов продолжит работу в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом рассказал сам Плющенко.

Напомним, ранее стало известно, что от Тутберидзе к Плющенко ушла 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова.

«Также ко мне перешёл Сергей Розанов, будем работать в одной команде. Серёжа очень серьезный специалист, он сделал огромную работу со спортсменами, и я очень рад такому взвешенному и правильному решению с его стороны. И, как я говорил ранее, академия Плющенко будет развиваться и скоро покажет олимпийских чемпионов», — приводит его слова ТАСС.

Розанов сотрудничал с Этери Тутберидзе с 2018 года.