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Вслед за Трусовой от Тутберидзе ушёл тренер Розанов

Вслед за Трусовой от Тутберидзе ушёл тренер Розано
Вслед за Трусовой от Тутберидзе ушёл тренер Розанов
Фигурное катание 0

Специалист группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Сергей Розанов продолжит работу в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом рассказал сам Плющенко.

Напомним, ранее стало известно, что от Тутберидзе к Плющенко ушла 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова.

«Также ко мне перешёл Сергей Розанов, будем работать в одной команде. Серёжа очень серьезный специалист, он сделал огромную работу со спортсменами, и я очень рад такому взвешенному и правильному решению с его стороны. И, как я говорил ранее, академия Плющенко будет развиваться и скоро покажет олимпийских чемпионов», — приводит его слова ТАСС.

Розанов сотрудничал с Этери Тутберидзе с 2018 года.

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