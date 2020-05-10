Адвокат Стукалова: мы будем защищать Сашу Плющенко. Руки прочь от детей!

Вице-президент гильдии российских адвокатов, руководитель филиала «РегионСервис» и коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Татьяна Стукалова сообщила, что будет защищать семилетнего Александра Плющенко и его семью в деле против издания «Стархит», разместившего на своих страницах лживую информацию о мальчике.

«В то время, когда весь мир борется с очень опасным недугом, кому-то не даёт покоя зависть, злоба и коварство. Некоторые не могут, не хотят не то, что применить свой профессиональный̆ долг на то, чтобы подбадривать людей, доносить максимально достоверную и честную информацию, напротив, пользуются недопустимыми методами.

Кто такой журналист? Какими принципами он руководствуется? Что можно и нельзя в силу закона?

Видимо, для некоторых членов журналистского сообщества это тёмный лес, так же, как их поступки, которые они совершают, пользуясь своими должностными полномочиями.

2 мая 2020 года в сетевом издании «Онлайн журнала Стархит» была размещена статья под названием «У сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко подозревают психическое расстройство», которая содержит ряд негативных высказываний и несоответствующих действительности сведений в отношении Рудковской Я.А. и её несовершеннолетнего сына А. Плющенко, 2013 года рождения. Издание не указало, кто является автором статьи. Есть сведения, что данная статья опубликована по материалам Telegram-канала, использовано фото «Инстаграм».

Я и мой друг и коллега Александр Добровинский предполагаем, что основная цель автора, проявляющаяся и формирующая направленность статьи, — убедить читателя в правильности авторского понимания ситуации, в том числе убедить в том, что родители Сашеньки Плющенко пренебрегают своими родительскими обязанностями, интересами ребенка, а также убедить читателя в том, что наш маленький спортсмен, который участвует в соревнованиях и достиг уже побед, катается в мировых шоу, которые, в свою очередь, прославляют на весь мир российское фигурное катание и показывают людям всего мира, какие самородки подрастают в нашей стране. Автор навязывает свои гнусные мысли многомиллионной аудитории, сообщая, что Саша страдает психическим заболеванием. Так вот, эти грязные методы не сойдут вам с рук и не останутся незамеченными, т. к. речь идёт о самом дорогом – о детях, и, конечно, о родительских чувствах.

Журналисты, руки прочь от детей! Мы, адвокаты, будем профессионально исполнять свой долг, не жалея на это ни сил, ни времени – защищать Сашу. В том числе, прежде всего, и ради того, чтобы больше никогда ни один ребёнок и ни одна семья не пострадали от того, что кто-то, используя свои полномочия, мог рушить веру в наших детей и в их будущее. Эта грязная статья была перепечатана на японском, английском, итальянском языках и разлетелась по всему мира. Сашенька уже хорошо читает и пишет на английском языке, ведёт свой блог в «Инстаграм», и, как вы понимаете, задаёт вопросы, на которые сегодня отвечать очень больно.

Более того, ему стали задавать вопросы соседские дети и его друзья, с которыми он тренируется в Академии. Эти лживые журналистские инсинуации, основанные на сплетнях, были написаны в период ослабленного контроля, с целью словить хайп, для привлечения многомиллионной аудитории к издательскому дому «Стархит» в период экономических трудностей и нестабильности для того, чтобы повысить свой рейтинг. Статья до сих пор висит на сайте, а недобросовестные блогеры и другие издания её комментируют и перепечатывают., и всё это обрастает как снежный ком, который доставляет нравственные страдания маленькому мальчику и его семье.

Журналисты, остановитесь! Люди, которые комментируют эту грязь, подумайте и о своих детях, прежде чем распространять свою черноту. В свою очередь, мы как защитники обещаем, что доведём эту историю до конца, а именно: привлечём внимание общественности, правоохранительных органов и законодателя. Настал момент, когда необходимо внести изменения в действующее законодательство, чтобы защитить права наших детей.

Без родительского разрешения запретить СМИ публиковать какую-либо информацию о детях, использовать детские образы. Мы обязательно обратимся с таким предложением в Государственную Думу РФ. Кроме того, нами подготовлено и в ближайшее время будет подано заявление о возбуждении уголовного дела, которое будет доведено до логического конца и виновные будут наказаны», — написала Стукалова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Татьяны Стукаловой в «Инстаграме»…