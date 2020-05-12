Пресс-секретарь Путина Песков заразился коронавирусом и попал в больницу

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, заразился коронавирусом. В настоящее время он находится в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, жена Пескова — Татьяна Навка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней окончен с 12 мая. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 287 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн.