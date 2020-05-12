В России за сутки коронавирусом заразилось 10 899 человек, отмечено 107 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 10 899 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 232 243 человека, из которых выздоровело 43 512. Зафиксировано ещё 107 летальных исходов. За всё время скончалось 2116 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 5392

Московская область — 1063

Нижегородская область — 354

Санкт-Петербург — 339

Красноярский край — 227

Свердловская область — 211

Республика Дагестан — 116

Краснодарский край — 99

Рязанская область — 98

Калужская область — 96

Ростовская область — 95

Челябинская область — 94

Тульская область — 90

Ярославская область — 83

Тамбовская область — 80

Республика Башкортостан — 80

Кабардино-Балкарская Республика — 76

Республика Северная Осетия — 76

Брянская область — 75

Ленинградская область — 74

Волгоградская область — 74

Ямало-Ненецкий АО — 72

Республика Татарстан — 71

Курская область — 70

Тюменская область — 70

Ивановская область — 68

Самарская область — 66

Саратовская область — 64

Чувашская Республика — 62

Владимирская область — 61

Орловская область — 61

Новосибирская область — 55

Республика Саха (Якутия) — 55

Белгородская область — 54

Оренбургская область — 53

Республика Тыва — 51

Приморский край — 48

Липецкая область — 47

Республика Ингушетия — 45

Ханты-Мансийский АО — 45

Воронежская область — 44

Астраханская область — 42

Хабаровский край — 42

Ставропольский край — 41

Кировская область — 41

Республика Бурятия — 39

Ульяновская область — 38

Архангельская область — 37

Республика Хакасия — 37

Республика Марий Эл — 36

Республика Мордовия — 35

Пензенская область — 35

Тверская область — 34

Омская область — 30

Пермский край — 28

Новгородская область — 27

Чеченская Республика — 26

Псковская область — 20

Алтайский край — 20

Иркутская область — 20

Забайкальский край — 20

Вологодская область — 19

Калининградская область — 19

Амурская область — 17

Томская область — 15

Камчатский край — 14

Костромская область — 12

Мурманская область — 12

Республика Карелия — 11

Республика Адыгея — 11

Карачаево-Черкесская Республика — 10

Смоленская область — 9

Кемеровская область — 9

Республика Крым — 9

Удмуртская Республика — 6

Курганская область — 5

Республика Коми — 3

Республика Калмыкия — 3

Сахалинская область — 3

Еврейская АО — 3

Севастополь — 3

Республика Алтай — 2

Магаданская область — 2.