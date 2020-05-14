Алина Загитова рассказала о распорядке дня на самоизоляции

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как проводит день в условиях карантина.
«Почти целыми днями учусь, утром у меня тренировки, вечером во второй половине дня — математика, биология. День, как обычно, — тренировки, учёба.
Встаю почти каждый день в 8 утра, даже если нет школы утром или тренировок. Как-то научила себя вставать рано», — заявила Загитова во время лайв-эфира на своей странице в «Инстаграме».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России (2018), серебряный призёр чемпионата России (2017), чемпионка мира среди юниоров (2017), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017, чемпионка России среди юниоров (2017).
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