«Благодарна ФФККР, что пошли навстречу». Овсянкина — о разрешении выступать за Францию

Российская фигуристка Алиса Овсянкина, перешедшая в сборную Франции, ответила на вопрос, как проходили переговоры о смене спортивного гражданства, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Насколько сложным был процесс получения релиза в сборную Франции? Легко ли удалось договориться с российской федерацией?

— Переговоры длились очень долго. Я очень благодарна российской федерации за то, что они приняли во внимание все обстоятельства моей ситуации и пошли навстречу. Но это заняло продолжительное время.

Ранее фигуристка рассказала, как пришла мысль о переходе в другую сборную. Есть информация о том, что причиной для смены сборной стал конфликт с тренером.

Полное интервью с Алисой Овсянкиной можно прочитать на «Чемпионате» после 13:00.