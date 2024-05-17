Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Благодарна ФФККР, что пошли навстречу». Овсянкина — о разрешении выступать за Францию

«Благодарна ФФККР, что пошли навстречу». Овсянкина — о разрешении выступать за Францию
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Алиса Овсянкина, перешедшая в сборную Франции, ответила на вопрос, как проходили переговоры о смене спортивного гражданства, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Насколько сложным был процесс получения релиза в сборную Франции? Легко ли удалось договориться с российской федерацией?
— Переговоры длились очень долго. Я очень благодарна российской федерации за то, что они приняли во внимание все обстоятельства моей ситуации и пошли навстречу. Но это заняло продолжительное время.

Ранее фигуристка рассказала, как пришла мысль о переходе в другую сборную. Есть информация о том, что причиной для смены сборной стал конфликт с тренером.

Материалы по теме
Эксклюзив
Фигуристка Овсянкина — о смене гражданства: было непросто, но я восприняла это как шанс

Полное интервью с Алисой Овсянкиной можно прочитать на «Чемпионате» после 13:00.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android