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Трусова — о необычном пожелании младшего брата: он сказал рвать всех на части

Трусова — о необычном пожелании младшего брата: он сказал рвать всех на части
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала необычную историю, связанную с братьями. По словам фигуристки, когда ей было 14, младший брат пожелал ей рвать всех на части. В тот момент фигуристка очень удивилась, хотя поняла, что речь идёт о соревнованиях.

«Однажды мы отдыхали с семьёй в Италии. У меня там брали большое интервью. В какой-то момент журналисты решили пообщаться с моими братьями. Мне 14, Ивану — 4, Егору — 9. Их двоих посадили и спрашивают: «Что бы вы хотели пожелать Саше?» Егор, который постарше, понимает, что нужно говорить: «Ну, чтобы она осталась такой же доброй, красивой, добивалась успеха». Ваня сидит, ему 4, и добавляет: «И чтобы она рвала всех. На части… на части». Это везде потом разлетелось.

Потом я выступала на Skate Canada. Там болельщики, по-моему, не русские, сидели с плакатом, на котором была написана цитата «Сашуля, рви всех на части. На части». Притом переведённая на английский», – сказала Трусова на шоу «Есть история».

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры Трусовой — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка активно выступает в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

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