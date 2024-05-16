Австралийский фигурист Керри обжалует пожизненное отстранение за домогательства

Австралийский фигурист Брендан Керри собирается обжаловать пожизненную дисквалификацию на участие в соревнованиях под эгидой Олимпийского и Паралимпийского комитета США, которую он получил за сексуальные домогательства по отношению к несовершеннолетним фигуристкам. По словам спортсмена, он никогда не совершал подобного, поэтому не признаёт свою вину.

«Без каких-либо предварительных уведомлений я узнал о решении наложить на меня санкции за нарушения, которых я не совершал. Вердикт не окончательный. И, так как у меня есть право, я намерен оспорить отстранение и запросить арбитражное разбирательство с участием нейтрального судьи», – приводит слова Керри Reuters.

Напомним, ранее стало известно, что Центр безопасного спорта США (Center for Safe Sport) отстранил спортсмена от участия в спортивных соревнованиях на пожизненный срок. В отчёте организации утверждается, что Керри, находясь в алкогольном опьянении, неоднократно вступал в половой контакт с фигуристками, не достигшими возраста согласия.

При этом дисквалификация не распространяется на участие в турнирах за пределами США, так как Center for Safe Sport не имеет юрисдикции в других государствах.