Новую произвольную программу для Владислава Дикиджи поставили Бестемьянова и Бобрин

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова и её муж, чемпион Европы в мужском одиночном катании Игорь Бобрин, поставили новую произвольную программу для российского фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом сообщили в социальных сетях школы «Звёздный лёд», в которой занимается Дикиджи.

«Сегодня состоялась завершающая тренировка по постановке произвольной программы Владислава Дикиджи, серебряного призёра чемпионата России 2024 года.

Произвольную программу поставили олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова и чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира 1981 года в одиночном катании Игорь Бобрин.

С нетерпением ждём новую произвольную программу Владислава, которая обещает быть зрелищной и технически сложной!» — написали в соцсетях.

Напомним, 19-летний Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024. Ранее он стал первым россиянином, которому удалось исполнить четверной аксель на тренировке.