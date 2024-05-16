РУСАДА объяснило, почему фигуристы избегут санкций за участие в шоу с Валиевой

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объяснили, по какой причине на фигуристов, участвующих в шоу с Камилой Валиевой, не наложат санкции.

«Если дисквалифицированная спортсменка не осуществляет деятельность в качестве персонала спортсмена в отношении других фигуристов, участвующих в шоу, то такое взаимодействие не подпадает под определение «запрещённого сотрудничества» и не является нарушением антидопинговых правил», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отметим, что этим летом Валиева примет участие в гастролях шоу Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Вместе с ней на лёд выйдут ещё официально не завершившие свои спортивные карьеры фигуристы — Виктория Синицына/Никита Кацалапов и Алина Загитова.

Напомним, 29 января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать фигуристку на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.