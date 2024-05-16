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«Хотим показать, что в фигурном катании действительно есть дружба». Мурашов о YouTube-шоу

«Хотим показать, что в фигурном катании действительно есть дружба». Мурашов о YouTube-шоу
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Бывший российский фигурист, а ныне хореограф Егор Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о возрождении YouTube-канала и поделился целями проекта.

— Ты упоминал, что вы возрождаете ваш YouTube-канал Skating Skills. Можешь рассказать, что ждёт ваших зрителей, это будет тот же формат?

— Формат у нас будет немножко другой, но это тоже развлекательный контент. Собирая фигуристов на канале, мы хотим показать, что в фигурном катании действительно есть дружба. Между собой все общаются, мы все друг друга знаем и просто прекрасно проводим время. Мы хотим, чтобы зрители насладились тем, что ребята не только борются за высокие места и соперничают друг с другом, но также они просто обычные люди, которые общаются, встречаются. У нас будут интервью, разные челленджи и так далее. Думаю, совершив кучу ошибок с профессиональной точки зрения при работе над предыдущими роликами, мы сделали много выводов, и новый сезон Skating Skills будет на две головы выше — не побоюсь этих слов.

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Ранее Егор Мурашов поделился тем, что бы он привнёс в фигурное катание как хореограф, а также о современных тенденциях на прыжки.

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Новости. Фигурное катание
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