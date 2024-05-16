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Бестемьянова осталась в восторге от работы над программой с фигуристом Дикиджи

Бестемьянова осталась в восторге от работы над программой с фигуристом Дикиджи
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова осталась в восторге от работы над программой с Владиславом Дикиджи. Напомним, сегодня, 16 мая, стало известно, что Бестемьянова и её муж Игорь Бобрин поставили фигуристу новую произвольную программу для следующего сезона.

«Мы с Игорем Бобриным в полном восторге, работали прекрасно, легко и весело. Влад — талантливый парень, абсолютное чудо», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Напомним, 19-летний Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024.

Ранее он стал первым россиянином, которому удалось исполнить четверной аксель на тренировке. До этого единственным человеком, выполняющим этот сложнейший элемент, являлся фигурист из США Илья Малинин.

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