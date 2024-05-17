«Вначале было состояние потерянности». Фигуристка Овсянкина — о жизни во Франции

Российская фигуристка Алиса Овсянкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказала о том, с какими проблемами столкнулась за год пребывания во Франции. Напомним, cпортсменка сменила спортивное гражданство на французское.

— Удалось ли вам за этот год адаптироваться к жизни во Франции? С какими сложностями вы столкнулись?

— Вначале было немножко состояние потерянности, потому что всё такое новое, необычное, другое. Но со временем, когда ты понимаешь, как здесь живут люди, какой у них быт, как у них всё устроено, ты входишь в этот ритм и просто приспосабливаешься. Конечно, есть какие-то различия, но со временем это все устаканилось.

Всё упирается в язык. Для меня главная сложность была в том, что вначале мне было трудно говорить и на английском — потребовался месяц, чтобы я смогла полностью выражать свои мысли на нём. Но потом, после английского, я уже начала спокойно понимать французский, и тренировки плавно перешли на французский. Но вообще мы используем все языки, иногда русский в том числе (смеётся).

Полное интервью с Алисой Овсянкиной доступно на сайте «Чемпионата».