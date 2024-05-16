Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как её в детстве стошнило на льду.

«У меня была очень странная ситуация. Только вышли на лед, ещё даже не закрыли ворота для заливочной машины. Мы как-то так раскатываемся, и меня почему-то вырвало на льду.

Я поняла, что сейчас узнают и выгонят. Решила, что скрою это, и сделала все дела прямо под заливочную машину. Быстро сваливаю с места происшествия и делаю вид, что ничего не случилось. Нас собирает тренер. Естественно, все увидели. Стоим, она спрашивает: «Скажите мне, пожалуйста, честно. Я не ругаюсь. Кто блеванул?»

Чем закончилась история, не помню. Она ещё по одному спрашивала. Как в «Алисе в стране чудес», когда королева спрашивала у всех: «Ты умял мой торт?!», а там на губах вареньице. Думаю, по мне тоже было видно. Я была вся белая. Мне кажется, что она поняла, что это я, и вывела меня», – сказала Самоделкина в шоу «Есть история».

Отметим, что в сентябре 2023 года Самоделкина перешла под руководство Евгения Плющенко. Перед сезоном-2022/2023 фигуристка перешла от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской, но из-за пубертатного периода высоких результатов она не показала, так как с трудом выполняла элементы ультра-си.

В августе 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское. С нового сезона она планирует выступать за сборную этого государства, в том числе на международных соревнованиях.