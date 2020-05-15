Трусова: только в России смена тренера вызывает столько обвинений и оскорблений

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему решила сменить тренера и после ухода из группы Этери Тутберидзе в качестве нового места тренировок выбрала академию Евгения Плющенко.

«Согласна, что смена тренера – шаг ответственный. Хотя только у нас в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений. В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно. Эмоции, наверное, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога. Я уверена, что каждый думающий спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него (и не только в том, что касается спорта). Вот мои размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг. Следующий шаг вперёд. Я уверена, что это шаг правильный, и потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений.

Я решила работать с Евгением Викторовичем не потому, что он прекрасный спортсмен, хотя и это забывать не следует. Для меня он прежде всего выдающаяся личность. И это гораздо важнее. Он прошёл через тяжёлые испытания, каждый раз находя в себе силы подняться и снова идти в бой. И самое главное, он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем. Кроме того Евгений Викторович – глубоко артистическая натура, что меня очень в нём привлекает.

Насколько важно, что вместе со мной переходит Сергей Розанов? Для меня очень важно, что Сергей Александрович будет рядом, мы с ним понимаем друг друга и чувствием взаимное доверие. Мы вместе много и плодотворно работали», — приводит слова Трусовой figureskating-online.