16-летняя Алёна Косторная попала в список самых перспективных россиян от Forbes

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная попала в список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, составленный Forbes. Помимо 16-летней Косторной в список в категории «Спорт и киберспорт» попали двукратный чемпион мира по плаванию 23-летний Антон Чупков и 21-летний киберспортсмен Кирилл Михайлов.
В список не вошли следующие спортсмены, которые номинировались на попадание в него: футболист Фёдор Чалов, баскетболистка Мария Вадеева, теннисист Даниил Медведев, хоккеист Артемий Панарин, боксёр Дмитрий Бивол, легкоатлетка Анжелика Сидорова, выступающая в прыжках с шестом, и киберспортсмен Марк Данилов.
Участников рейтинга определяли жюри, экспертный совет (3-5 специалистов по каждой категории) и редакция. Также были учтены результаты голосования читателей.
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