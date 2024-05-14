Авербух: не жду никого артистичного в шоу, если он до этого не выиграл чемпионат мира

Известный хореограф и постановщик Илья Авербух объяснил, как происходит отбор артистов для участия в его ледовых шоу, а также обозначил, фигуристов с какими регалиями он приглашает к себе для выступлений. По словам Авербуха, если спортсмен не выигрывал чемпионат мира, то он не будет сильно интересовать организаторов соревнований.

«Тоже слышал, что как только ты дашь какой-то комментарий то все сразу: «Конечно, он хочет, чтобы все шли к нему». Во-первых, ну что значит «к нему»? Любой продюсер хочет, чтобы у него катались самые популярные и лучшие, и чтобы был этот микс ребят прошлых лет и обязательно тех, кто сейчас. Иначе твоё шоу становится неактуальным, оно как бы немножко в стороне. Как будто ты замер в своей жизни.

Но во-первых: в шоу нужно приходить с титулом. Никому не нужны просто артистичные… Они реально просто никому не нужны. Ставки у них будут абсолютно сопоставимые с балетной труппой. Да, бывает иногда, когда ты мегаяркий, как, к примеру, Артём Федорченко. Но всё равно его гонорарная часть остаётся в диапазоне мастера спорта международного класса, и Тёма это прекрасно понимает. Я Тёме помогаю, у нас с ним коннект, я его именно и раскручиваю, и поддерживаю с точки зрения ледовой хореографии, потому что он талантливый парень, у него есть своё чувство, его никто не давит, он очень искренне катается. Но он всё равно катается, открывая шоу чемпионов. У него всё равно эта позиция. При этом он очень одарённый и катается во многом, может быть, даже лучше тех, кто будет кататься после него с более высокими титулами. Но титульность никто не отменял. Поэтому надеяться, что, если ты просто яркий спортсмен, не выигравший ничего, или, допустим, был призёром двух-трёх этапов Кубка России… Нет, ты будешь и получать, как за эти два-три этапа, и будешь вечно открывать любые шоу.

Поэтому, я об этом всегда говорю, зрители хотят видеть чемпионов, зрители хотят видеть лучших из лучших. И лучшие из лучших могут диктовать тогда ставки. Я понимаю, что напишу его в афише, продаю на него или на неё билеты. Соответственно, человек может диктовать. Поэтому сначала надо выигрывать. Авер не ждёт никого артистичного в шоу, если он до этого не выиграл чемпионат мира. А вот если он выиграл чемпионат мира, то его ждут все и за него будут все биться», — сказал Авербух в беседе с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу «Бес комментариев».