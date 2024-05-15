Навка заявила о желании видеть Щербакову после восстановления от травмы в своих летних шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка заявила о желании видеть Олимпийскую чемпионку Пекина, чемпионку мира, Европы и России Анну Щербакову, когда она окончательно восстановиться от травмы, в своих летних шоу.

«Мы надеемся, что Щербакова будет участвовать в нашем ледовом шоу и очень этого хотим. Пока Аня проходит процесс реабилитации и мы рассчитываем, что она сможет выступить. Надеюсь, что ее восстановление будет идти по графику, очень хочется Анечку тоже видеть в нашей команде. Я уверена, что так и будет», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Камила Валиева заявлена на летние шоу команды Навки. Для фигуристки эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.