В Москве пройдет первый финал Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей

Первый финал Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей состоится 8 июня 2024 года в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена». Организатором соревнования выступает Ассоциация развития массового фигурного катания во главе с Олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой.
В 2023/24 сезоне Ассоциация развития массового фигурного катания провела серию из 16 этапов Гран-при в 13 регионах России и в Минске. Соревнования были выстроены по аналогии с международными и российскими этапами Гран-при фигуристов сборной России.
В финал серии выйдут фигуристы-любители, которые принимали участие в двух и более этапах и стали лучшими в своей категории (возраст + уровень катания). Планируется участие более 180 фигуристов-любителей в 5 возрастных классах старше 18 лет, в том числе будут приглашены спортсмены из Беларуси.
|Этап
|Город проведения
|Кол-во заявок
|Кубок олимпийского чемпиона А. Букина
|Ставрополь
|Более 40
|Кубок Т.Н. Москвиной
|Сестрорецк (Санкт-Петербург)
|Более 80
|Осенний хоровод
|Верхняя Пышма (Свердловская обл.)
|Более 20
|Открытый лёд
|Московская область
|Более 100
|Золотой конек
|Ковров (Владимирская обл.)
|Более 20
|Рождественский фестиваль
|Санкт-Петербург
|Более 20
|Открытый чемпионат Беларуси среди любителей (международный этап с участием фигуристов из России и Беларуси)
|Минск
|Около 50 из России и около 20 из Республики Беларусь
|Олимпийский лед
|Сочи
|Более 40
|Сияние льда
|Москва
|Более 200
|Русская зима
|Кострома
|Более 150
|Кубок Каспия
|Астрахань
|Более 60
|Кубок Ice Dream (XII этап Гран-при России и СНГ АРМФК)
|Ростов-на-Дону
|Более 50
|Весенняя капель
|Казань
|Более 110
|Весенний кубок Прикамья 2024. Памяти Оли Мошковой
|Краснокамск (Пермь)
|Более 15
|Твой конёк
|Самара
|Более 50
|Белые ночи
|Сестрорецк (Санкт-Петербург)
|Более 115
Участники финала в каждом возрастном классе будут разделены по уровню катания: Пре-бронза, Бронза, Серебро, Золото, Мастер и Мастер-Элит. Они покажут свои программы в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.
На церемонии открытия планируются выступления официальных лиц:
- представителя Министерства спорта, президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе,
- президента Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерины Бобровой.
Также на открытии соревнований планируются выступления известных фигуристов, звезд «Ледникового периода» и победителей «Народного Ледникового периода 2024».
Список приглашенных гостей будет дополняться.
По всем вопросам о мероприятии: 8-926-311-22-14 (Екатерина)