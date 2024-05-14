В Москве пройдет первый финал Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей

Первый финал Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей состоится 8 июня 2024 года в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена». Организатором соревнования выступает Ассоциация развития массового фигурного катания во главе с Олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой.

В 2023/24 сезоне Ассоциация развития массового фигурного катания провела серию из 16 этапов Гран-при в 13 регионах России и в Минске. Соревнования были выстроены по аналогии с международными и российскими этапами Гран-при фигуристов сборной России.

В финал серии выйдут фигуристы-любители, которые принимали участие в двух и более этапах и стали лучшими в своей категории (возраст + уровень катания). Планируется участие более 180 фигуристов-любителей в 5 возрастных классах старше 18 лет, в том числе будут приглашены спортсмены из Беларуси.

Этап Город проведения Кол-во заявок Кубок олимпийского чемпиона А. Букина Ставрополь Более 40 Кубок Т.Н. Москвиной Сестрорецк (Санкт-Петербург) Более 80 Осенний хоровод Верхняя Пышма (Свердловская обл.) Более 20 Открытый лёд Московская область Более 100 Золотой конек Ковров (Владимирская обл.) Более 20 Рождественский фестиваль Санкт-Петербург Более 20 Открытый чемпионат Беларуси среди любителей (международный этап с участием фигуристов из России и Беларуси) Минск Около 50 из России и около 20 из Республики Беларусь Олимпийский лед Сочи Более 40 Сияние льда Москва Более 200 Русская зима Кострома Более 150 Кубок Каспия Астрахань Более 60 Кубок Ice Dream (XII этап Гран-при России и СНГ АРМФК) Ростов-на-Дону Более 50 Весенняя капель Казань Более 110 Весенний кубок Прикамья 2024. Памяти Оли Мошковой Краснокамск (Пермь) Более 15 Твой конёк Самара Более 50 Белые ночи Сестрорецк (Санкт-Петербург) Более 115

Участники финала в каждом возрастном классе будут разделены по уровню катания: Пре-бронза, Бронза, Серебро, Золото, Мастер и Мастер-Элит. Они покажут свои программы в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

На церемонии открытия планируются выступления официальных лиц:

представителя Министерства спорта, президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе,

президента Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерины Бобровой.

Также на открытии соревнований планируются выступления известных фигуристов, звезд «Ледникового периода» и победителей «Народного Ледникового периода 2024».

Список приглашенных гостей будет дополняться.

По всем вопросам о мероприятии: 8-926-311-22-14 (Екатерина)