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В Москве пройдет первый финал Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей

В Москве пройдет первый финал Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей
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Первый финал Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей состоится 8 июня 2024 года в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена». Организатором соревнования выступает Ассоциация развития массового фигурного катания во главе с Олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой.

В 2023/24 сезоне Ассоциация развития массового фигурного катания провела серию из 16 этапов Гран-при в 13 регионах России и в Минске. Соревнования были выстроены по аналогии с международными и российскими этапами Гран-при фигуристов сборной России.

В финал серии выйдут фигуристы-любители, которые принимали участие в двух и более этапах и стали лучшими в своей категории (возраст + уровень катания). Планируется участие более 180 фигуристов-любителей в 5 возрастных классах старше 18 лет, в том числе будут приглашены спортсмены из Беларуси.

ЭтапГород проведенияКол-во заявок
Кубок олимпийского чемпиона А. БукинаСтавропольБолее 40
Кубок Т.Н. МосквинойСестрорецк (Санкт-Петербург)Более 80
Осенний хороводВерхняя Пышма (Свердловская обл.)Более 20
Открытый лёдМосковская областьБолее 100
Золотой конекКовров (Владимирская обл.)Более 20
Рождественский фестивальСанкт-ПетербургБолее 20
Открытый чемпионат Беларуси среди любителей (международный этап с участием фигуристов из России и Беларуси)МинскОколо 50 из России и около 20 из Республики Беларусь
Олимпийский ледСочиБолее 40
Сияние льдаМоскваБолее 200
Русская зимаКостромаБолее 150
Кубок КаспияАстраханьБолее 60
Кубок Ice Dream (XII этап Гран-при России и СНГ АРМФК)Ростов-на-ДонуБолее 50
Весенняя капельКазаньБолее 110
Весенний кубок Прикамья 2024. Памяти Оли МошковойКраснокамск (Пермь)Более 15
Твой конёкСамараБолее 50
Белые ночиСестрорецк (Санкт-Петербург)Более 115

Участники финала в каждом возрастном классе будут разделены по уровню катания: Пре-бронза, Бронза, Серебро, Золото, Мастер и Мастер-Элит. Они покажут свои программы в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

На церемонии открытия планируются выступления официальных лиц:

  • представителя Министерства спорта, президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе,
  • президента Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерины Бобровой.

Также на открытии соревнований планируются выступления известных фигуристов, звезд «Ледникового периода» и победителей «Народного Ледникового периода 2024».

Список приглашенных гостей будет дополняться.

По всем вопросам о мероприятии: 8-926-311-22-14 (Екатерина)

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Новости. Фигурное катание
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