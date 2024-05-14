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Авербух объяснил, как выбирает фигуристов, которые будут закрывать его ледовое шоу

Авербух объяснил, как выбирает фигуристов, которые будут закрывать его ледовое шоу
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Чемпион мира и Олимпийский призёр в танцах на льду Илья Авербух объяснил, как выбирает фигуристов, которые будут закрывать его ледовые шоу. По словам Авербуха, на это влияют в титулы, в том числе наличие Олимпийского золота.

«Базово, по закону, закрывает тот, у кого больше и самые высокие регалии. Вообще невозможно ответить, потому что действительно все достойные, и все хотят, и все в этой истории. Поэтому я обычно играюсь в первом отделении, как бы всех разбрасываю по-разному. А во-втором у меня, к счастью, всегда есть незыблемый Алексей Ягудин, который четыре раза выиграл чемпионат мира, олимпийский чемпион. Нет, по-моему, более титулованного спортсмена, и он завершает.

Иду от титулов, иду от олимпийского титула. Олимпийские всегда крутые. Нам с тобой, к сожалению, надо с этим жить», — сказал Авербух в беседе с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу «Бес комментариев».

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