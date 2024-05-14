Авербух ответил, готов ли он пригласить Валиеву в своё шоу, несмотря на дисквалификацию

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух ответил на вопрос, готов ли он пригласить российскую фигуристку Камилу Валиеву в своё шоу, несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«У меня всегда были такие же планы, я рад за Камилу, что она будет выступать. Планирую ли пригласить Валиеву в шоу? Всегда все рады пригласить, если Камила готова кататься, то конечно», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, вчера, 14 мая, стало известно, что Камила Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которые пройдут летом в Сочи.

Примечательно, что для Валиевой эти шоу станут первыми после новости об отстранении. В последний раз в рамках подобных перформансов Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.