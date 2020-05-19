«К вяканью этих критиков никто не прислушивается». Тарасова встала на защиту Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала тренера Этери Тутберидзе, которую периодически критикуют за неоправданно жёсткие, по мнению некоторых, методы воспитания чемпионок.

«Мне так странно, что люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе. Чего они у себя в странах фигурное катание не развивают? Чего у них в Германии и Финляндии никто не катается?

Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно.

Тутберидзе — отличный тренер, она воспитала целую плеяду выдающихся одиночников, которые захватили весь мир. Весь мир равняется на её группу. И коллектив у них очень слаженный. То, что сделала Этери, непросто сделать, это работа не месяца, не двух и не пяти лет даже. Она, кажется, уже лет 20 занимается этим и постоянно повышает свой уровень. Тутберидзе ошеломила всех, никто такого не делал до неё. Она первая со своими девочками», — приводит слова Тарасовой «Лента.ру».