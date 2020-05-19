«Пан или пропал». Татьяна Тарасова — о работе Плющенко с Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила перспективы сотрудничества двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и 15-летней Александры Трусовой, которая перешла в его тренерскую группу. Ранее Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе.

«Женя должен показать, какой он тренер. Увидим», — приводит слова Тарасовой «Лента.ру».

Тарасовой напомнили, что Плющенко резко критикуют и упрекают в том, что пока он не воспитал ни одного чемпиона.

«Ну так он только начал работать! Кого он должен был воспитать? Он сам себя воспитал.

Это взрослый человек и большой чемпион, который взялся тренировать фантастическую девочку. Мы знаем, что эта девочка умеет. Посмотрим, как она будет развиваться, будет у неё прогресс или регресс… Думаю, Женя отдаёт себе отчёт в том, что делает, он неглупый человек. Он взял на себя огромную ответственность перед всем миром. В его случае — пан или пропал», — ответила она.

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