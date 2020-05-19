«Пан или пропал». Татьяна Тарасова — о работе Плющенко с Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила перспективы сотрудничества двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и 15-летней Александры Трусовой, которая перешла в его тренерскую группу. Ранее Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе.
«Женя должен показать, какой он тренер. Увидим», — приводит слова Тарасовой «Лента.ру».
Тарасовой напомнили, что Плющенко резко критикуют и упрекают в том, что пока он не воспитал ни одного чемпиона.
«Ну так он только начал работать! Кого он должен был воспитать? Он сам себя воспитал.
Это взрослый человек и большой чемпион, который взялся тренировать фантастическую девочку. Мы знаем, что эта девочка умеет. Посмотрим, как она будет развиваться, будет у неё прогресс или регресс… Думаю, Женя отдаёт себе отчёт в том, что делает, он неглупый человек. Он взял на себя огромную ответственность перед всем миром. В его случае — пан или пропал», — ответила она.
Также посмотрите видео, как ученицы Плющенко тренируют прыжки.
- 19 мая 2020
-
10:18
-
09:52
-
09:40
-
09:17
- 18 мая 2020
-
21:05
-
20:30
-
18:51
-
18:36
-
16:06
-
15:36
-
15:31
-
14:42
-
13:10
-
12:58
-
11:58
-
11:14
-
10:21
-
09:38
-
09:04
- 17 мая 2020
-
22:29
-
20:45
-
19:06
-
17:53
-
17:34
-
16:18
-
15:08
-
13:43
-
12:55
-
12:31
-
12:00
-
09:52
-
00:19
- 16 мая 2020
-
22:54
-
21:56
-
19:41