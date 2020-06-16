«Просто дали больше бабла». Инна Гончаренко — об уходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала переход 15-летней Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Гончаренко спросили, верит ли она, что Тутберидзе уделяла Трусовой мало внимания.

«Это просто отговорка. Саша исполняет сложнейшие четверные прыжки. Спрашивается: неужели она научилась без помощи тренеров?

Она два года подряд была чемпионкой мира среди юниоров. Когда била рекорды уже среди взрослых, ни папа, ни мама не говорили, что Тутберидзе внимания дочке не уделяла. Ну скажите честно: нам в другом месте просто дали больше бабла, поэтому и уходим.

Решение, как я полагаю, принимали родители. Сейчас люди зациклены на деньгах. Мама одной фигуристки задаёт тренеру вопрос: «Почему моей дочке я сама покупала костюм, а другой девочке костюм достался бесплатно?» Причём спрашивает при ребёнке, вызывая у дочки чувство обиды.

Зачем так делать? Ну зайдите в тренерскую комнату, поговорите спокойно, и вам всё объяснят. Если фигуристка включена в команду спортшколы, экипировка ей даётся бесплатно. Никаких подвохов здесь нет», — приводит её слова «Экспресс-газета».