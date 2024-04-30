В ВАДА вновь объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями пловцов из Китая

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) вновь объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.

«Каждый из случаев возможного источника загрязнения нужно оценивать и проверять на предмет достоверности – соответствует ли он неблагоприятному результату пробы и будет ли принят на базе баланса вероятностей.

В случае с китайскими пловцами это было тщательно рассмотрено, и не было никаких данных, указывающих на допинг. Все имеющиеся доказательства поддерживали версию о загрязнении.

Действительно, даже не учитывая тот факт, что китайская сторона обнаружила триметазидин на кухне отеля, то результаты анализов не соответствовали сценарию с намеренным употреблением триметазидина, а скорее с некоторой формой загрязнения. В частности, на это указывал тот факт, что все положительные результаты проб были в тесном диапазоне при низких или очень низких концентрациях, а также тот факт, что спортсмены тестировались больше одного раза, и их результаты с интервалом в несколько часов колебались между отрицательными и положительными с низкой концентрацией.

В случае с российской фигуристкой Камилой Валиевой, напротив, её изначальное объяснение загрязнения из-за дедушки было признано не соответствующим фармакокинетике триметазидина, поэтому ВАДА оспорило его в CAS на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

В ходе апелляционного разбирательства CAS Всемирное антидопинговое агентство также оспорило объяснения спортсменки о возможном косвенном загрязнении через клубничный десерт, который ей приготовил дедушка. В итоге CAS согласился с позицией ВАДА, что в объяснениях спортсменки присутствуют серьёзные изъяны», — говорится в заявлении ВАДА.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тогда ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.