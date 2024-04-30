Фигурист Зонов — о четверном лутце: травмировал ногу именно на нём, тяжело в него входить

Ученик Валентины Чеботарёвой, призёр этапа Гран-при России среди юниоров, победитель III Российско-китайских молодёжных игр (2022) Фёдор Зонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал о тренировках четверного лутца.

— В этом сезоне ты добавил в программы четверной риттбергер, также ты отмечал, что на тренировках работали над четверным сальховом, флипом, лутцем. Как сейчас обстоят дела с четверными?

— Я готовлю всё, но чуть-чуть меньше лутц беру. Хотя сам понимаю, что могу прыгать четверной, и это просто психологический момент: из-за того, что я травмировал ногу именно на нём, мне тяжело в него входить. Думаю, будем увеличивать объём напрыгивания и лутца, и других прыжков, нужно больше работать. У нас два часа льда, нужно успеть и программу откатать, и свой набор отпрыгать, успеть поработать над четверными, повращаться. Не так много времени остаётся на изучение новых прыжков, но думаю, что это реально.

Полное интервью с Фёдором Зоновым читайте на «Чемпионате» в 13:00.