Олимпийский чемпион Редфорд рассказал, как ему помогло осознание себя геем

Олимпийский чемпион 2018 года в командных соревнованиях, фигурист Эрик Редфорд рассказал, как принятие того, что он гей, помогло ему в спорте. Редфорд выступал в парном катании с Меган Дюамель.
«Когда я начал понимать, что, возможно, я гей, я делал всё, чтобы бороться с этим. Я пообещал себе, что никогда не поддамся своим чувствам. Да, я никогда не мог избавиться от того, что чувствовал. Но со временем благодаря любви моей семьи и друзей я принял свою сексуальную ориентацию и себя.
Ощущение свободы, комфорта и уверенности, которое сопровождало принятие себя, вылилось и в то, что чувствовал я на льду. Мы с партнёршей обрели уверенность, когда стали придавать меньше значения тому, что другие думают о нас, и сосредоточились на том, чтобы прибавить. Это чувство сопровождало нас в нашем победном сезоне и привело к завоеванию первого чемпионского титула.
Победить на чемпионате мира было потрясающе, но эта слава была недолгой. Однако ощущение, что мне комфортно в собственном теле, – это то, что со мной каждый день. И какое чувство может быть лучше, чем просто быть самим собой и не заботиться о том, что подумают другие?» — цитирует его Olympic Canada.
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