Чемпион мира по фигурному катанию Гийом Сизерон совершил каминг-аут

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, четырёхкратный чемпион мира, французский фигурист Гийом Сизерон объявил, что является геем. Напомним, спортсмен выступает в танцах на льду в паре с Габриэлой Пападакис.

Сизерон выразил опасение, что его признание может затмить его победы.

«Я хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму», — приводит слова Сизерона L'Equipe.

25-летний Сизерон — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный чемпион мира 2015, 2016, 2018 и 2019 годов, пятикратный чемпион Европы 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, победитель финала Гран-при-2017/2018 и 2019/2020, шестикратный чемпион Франции 2015-2020 годов.