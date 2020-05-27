Чемпион мира по фигурному катанию Гийом Сизерон совершил каминг-аут
Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, четырёхкратный чемпион мира, французский фигурист Гийом Сизерон объявил, что является геем. Напомним, спортсмен выступает в танцах на льду в паре с Габриэлой Пападакис.
Сизерон выразил опасение, что его признание может затмить его победы.
«Я хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму», — приводит слова Сизерона L'Equipe.
25-летний Сизерон — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный чемпион мира 2015, 2016, 2018 и 2019 годов, пятикратный чемпион Европы 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, победитель финала Гран-при-2017/2018 и 2019/2020, шестикратный чемпион Франции 2015-2020 годов.
- 27 мая 2020
-
12:33
-
12:22
-
12:03
-
10:17
-
09:48
-
09:20
- 26 мая 2020
-
23:16
-
22:43
-
22:23
-
21:07
-
16:57
-
14:47
-
12:22
-
11:49
-
11:40
-
09:21
- 25 мая 2020
-
23:17
-
21:08
-
20:35
-
18:29
-
18:19
-
17:49
-
17:43
-
16:45
-
14:38
-
12:09
-
11:19
-
10:03
-
09:17
- 24 мая 2020
-
23:22
-
22:59
-
21:02
-
20:45
-
19:54
-
19:19
Партнерский контент