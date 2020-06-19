Елизавета Туктамышева рассказала о качествах, которые её бесят в людях

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о качествах, которые её цепляют и которые бесят в людях.

«Вы делаете заметки в телефоне? Я недавно нашла то, что писала примерно год назад, про качества в людях, которые меня цепляют и которые бесят. Возможно, это кто-то это спрашивал в интервью или комментариях, уже не помню.

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Но перечитала и поняла, что хотя бы в чём-то остаюсь стабильной. Люблю доброту, искренность и честность. И ненавижу лицемерие и нарциссизм. Это далеко не всё из того списка, но самое главное, то на что я обращаю внимание в первую очередь. А для вас что важно?» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».