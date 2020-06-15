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«Даже жарко стало». Елизавета Туктамышева поделилась новым фото

«Даже жарко стало». Елизавета Туктамышева поделилась новым фото
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое фото. Чемпионка мира 2015 года предстала перед подписчиками своего аккаунта в "Инстаграме" в чёрном платье.

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — подписала Елизавета фото.

Находясь на самоизоляции, Туктамышева поставила новую произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме» под руководством хореографа Юрия Смекалова. Тренер фигуристки Алексей Мишин одобрил постановку. На сбор в Кисловодск группа Мишина не поехала, чтобы не проходить карантин. Однако вскоре может начать ледовые тренировки в Санкт-Петербурге.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

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