«Даже жарко стало». Елизавета Туктамышева поделилась новым фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое фото. Чемпионка мира 2015 года предстала перед подписчиками своего аккаунта в "Инстаграме" в чёрном платье.
«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — подписала Елизавета фото.
Находясь на самоизоляции, Туктамышева поставила новую произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме» под руководством хореографа Юрия Смекалова. Тренер фигуристки Алексей Мишин одобрил постановку. На сбор в Кисловодск группа Мишина не поехала, чтобы не проходить карантин. Однако вскоре может начать ледовые тренировки в Санкт-Петербурге.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.
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