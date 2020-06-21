Сын Плющенко: раскатываю новые коньки, старые уже малы, мозольки натёр!

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, что приступил к ледовым тренировкам и уже исполняет прыжки и вращения.

«Ура! Начал индивидуальные тренировки, раскатываю новые коньки, старые уже малы после карантина, мозольки натёр! С 23 июня выхожу на групповые занятия на льду в «Ангелы Плющенко», а 1 июля еду на спортивные сборы к папе в Кисловодск! Вот такой спортивный план. Не расслабляемся. Спасибо моим друзьям из спортивного клуба «Армия фигурного катания» за лёд!» — написал Саша Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».

Во время самоизоляции Саша вместе с родителями участвовал в съёмках видеороликов, в том числе и в агитационном ролике о голосовании по поправкам в Конституцию, вызвавшем последний скандал, связанный с фамилией Плющенко.