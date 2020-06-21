Сын Плющенко: раскатываю новые коньки, старые уже малы, мозольки натёр!

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, что приступил к ледовым тренировкам и уже исполняет прыжки и вращения.
«Ура! Начал индивидуальные тренировки, раскатываю новые коньки, старые уже малы после карантина, мозольки натёр! С 23 июня выхожу на групповые занятия на льду в «Ангелы Плющенко», а 1 июля еду на спортивные сборы к папе в Кисловодск! Вот такой спортивный план. Не расслабляемся. Спасибо моим друзьям из спортивного клуба «Армия фигурного катания» за лёд!» — написал Саша Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».
Во время самоизоляции Саша вместе с родителями участвовал в съёмках видеороликов, в том числе и в агитационном ролике о голосовании по поправкам в Конституцию, вызвавшем последний скандал, связанный с фамилией Плющенко.
- 21 июня 2020
-
21:00
-
20:38
-
17:51
- 20 июня 2020
-
21:55
-
21:26
-
00:58
- 19 июня 2020
-
23:54
-
21:46
-
19:03
-
18:01
-
17:24
-
16:43
-
15:37
-
12:38
-
11:20
- 18 июня 2020
-
18:59
-
13:30
-
11:00
-
09:18
-
01:01
-
00:18
- 17 июня 2020
-
23:37
-
22:38
-
22:17
-
21:06
-
20:07
-
19:16
-
18:44
-
17:33
-
14:20
-
10:01
- 16 июня 2020
-
22:04
-
21:18
-
18:36
-
17:26