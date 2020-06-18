Плющенко: готов выйти на ринг с Навальным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал свой конфликт с политиком Алексеем Навальным, который раскритиковал спортсмена за призыв проголосовать по поправкам в Конституцию.



«Я ждал, что будут какие-то критики, какие-то хейтеры, каких-то ботов подключат. Я это ожидал. Далеко ходить не надо, мы на карантине, например, сидели дома и придумали разные танцы в поддержку даже просто людей, чтобы посмотрели и немножечко поулыбались, посмеялись. Нашлись люди, которые писали всякие гадости… То есть, люди немножечко обозлены на самом деле. Порой не хочется обращать внимание, но, когда, например, трогают мою семью и моего любимого сына, я готов встать за них. И не просто там какими-то словесными историями, да, я готов даже выйти в ринг, например, с тем же Навальным. Хочет – пожалуйста. Ведь раньше была ж дуэль? Была. Вот давайте, можем сделать такой спарринг. Наденем перчатки, наденем капы, наденем шлемы и можем высказаться именно так, по-спортивному. Я это очень люблю. Я всегда занимаюсь спортом, занимаюсь кикбоксингом, меня Саша Липовой тренирует, многократный чемпионат мира. Поэтому я с удовольствием бы побоксировал. Хочется не обращать внимания, хочется. Но – не трогайте мою семью. Вы можете мне написать, если уж вам надо, если у вас так прямо чешется… Но не трогайте, не упоминайте моего сына и мою жену. Потому что семья для меня это приоритет номер один. Для меня это всё», — приводит слова Плющенко «Комсомольская правда».

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