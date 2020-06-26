Тарасова объяснила невхождение Загитовой в шорт-лист премии ISU Skating Awards

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение о причинах невхождения олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шорт-лист номинантов на премию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards 2020 года.
Загитова претендовала на награды в номинациях «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая программа».
«В списке номинантов я не вижу ни одной лишней фамилии. Считаю, отсутствие в нём Алины связано с тем, что она не докатала сезон и объявила о приостановке карьеры. Для меня это логично. Почему надо голосовать за девушку, которая приостановила свою деятельность и не откатала сезон?
Поклонников Алины это не должно расстраивать. У неё были прекрасные программы, просто она их не докатала и прервала свою работу, не выступив ни на чемпионате страны, ни на чемпионате Европы», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Загитова объявила о приостановке карьеры в середине декабря после финала Гран-при и не стала отбираться в сборную на чемпионате России.
Церемония вручения ISU Skating Awards пройдёт в онлайн-режиме 11 июля.
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