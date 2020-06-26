Тутберидзе, Медведева и Трусова вошли в число претендентов на ISU Skating Awards

Названы тройки претендентов на премию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, составленные по результатам голосования болельщиков и специалистов, сообщает пресс-служба ISU. Награды будут вручены в семи номинациях.
На звание самого ценного фигуриста претендуют американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, а также французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В номинации «Лучший новичок» представлены россиянки Алёна Косторная, Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.
Шорт-лист лучших программ составили произвольная программа россиянки Евгении Медведевой, короткий прокат француза Кевина Эймоза и ритмический танец Пападакис и Сизерона. В номинации «Лучший костюм» представлены россиянка Анна Щербакова (платье для произвольной программы), Ханю (костюм для произвольной на Гран-при) и американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс (костюмы для произвольного танца).
Тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона в фигурном катании составили Этери Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян. На звание лучшего хореографа претендуют Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрёй и Лори Николь. Также будет вручена награда в номинации «За достижения в карьере».
Изначально церемония должна была пройти во время гала-концерта чемпионата мира в Монреале, но турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Награждение пройдёт в онлайн-режиме 11 июля.
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