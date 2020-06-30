Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Мать Тиффани Загорски показала, как её дочь выглядела в 4 года. Фото

Мать Тиффани Загорски показала, как её дочь выглядела в 4 года. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Элисон Загорски, мать российской фигуристки британского происхождения Тиффани Загорски, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» старые фотографии. На снимке можно посмотреть, как выглядела Загорски в первый день в школе, куда будущая спортсменка пошла в возрасте четырёх лет.

«Сортировка старых фотографий — первый день Тиффани в школе в возрасте четырёх лет, Кардифф. Кажется, это было так давно!» — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Элисон Загорски.

Тиффани Загорски отреагировала на публикацию старых фото.

«Не думаю, что я сильно изменилась», — написала она в «сториз» своего «инстаграма».

Ранее Загорски рассказала, как познакомилась с Алиной Загитовой.

«Не знала, кто эта малышка». Тиффани Загорски рассказала, как познакомилась с Загитовой
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020