Мать Тиффани Загорски показала, как её дочь выглядела в 4 года. Фото

Элисон Загорски, мать российской фигуристки британского происхождения Тиффани Загорски, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» старые фотографии. На снимке можно посмотреть, как выглядела Загорски в первый день в школе, куда будущая спортсменка пошла в возрасте четырёх лет.

«Сортировка старых фотографий — первый день Тиффани в школе в возрасте четырёх лет, Кардифф. Кажется, это было так давно!» — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Элисон Загорски.

Тиффани Загорски отреагировала на публикацию старых фото.

«Не думаю, что я сильно изменилась», — написала она в «сториз» своего «инстаграма».

Ранее Загорски рассказала, как познакомилась с Алиной Загитовой.