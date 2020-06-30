Мать Тиффани Загорски показала, как её дочь выглядела в 4 года. Фото
Элисон Загорски, мать российской фигуристки британского происхождения Тиффани Загорски, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» старые фотографии. На снимке можно посмотреть, как выглядела Загорски в первый день в школе, куда будущая спортсменка пошла в возрасте четырёх лет.
«Сортировка старых фотографий — первый день Тиффани в школе в возрасте четырёх лет, Кардифф. Кажется, это было так давно!» — подписала она фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Элисон Загорски.
Тиффани Загорски отреагировала на публикацию старых фото.
«Не думаю, что я сильно изменилась», — написала она в «сториз» своего «инстаграма».
Ранее Загорски рассказала, как познакомилась с Алиной Загитовой.
«Не знала, кто эта малышка». Тиффани Загорски рассказала, как познакомилась с Загитовой
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