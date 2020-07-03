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Этери Тутберидзе пригласила болельщиков на ISU Skating Awards. Видео

Этери Тутберидзе пригласила болельщиков на ISU Skating Awards. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе пригласила болельщиков посмотреть церемонию вручения премий ISU Skating Awards. Изначально церемония должна была пройти во время гала-концерта чемпионата мира в Монреале, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. Награждение пройдёт в онлайн-режиме 11 июля.

«Всем привет. Я Этери Тутберидзе, тренер по фигурному катанию. Знаю, вы не хотите пропустить ISU Skating Awards 11 июля. Так что узнайте, как посмотреть премию, здесь», — сказала Тутберидзе в видеообращении.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «инстаграме» ISU.

Напомним, тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона в фигурном катании составили Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян.

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