Этери Тутберидзе пригласила болельщиков на ISU Skating Awards. Видео

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе пригласила болельщиков посмотреть церемонию вручения премий ISU Skating Awards. Изначально церемония должна была пройти во время гала-концерта чемпионата мира в Монреале, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. Награждение пройдёт в онлайн-режиме 11 июля.
«Всем привет. Я Этери Тутберидзе, тренер по фигурному катанию. Знаю, вы не хотите пропустить ISU Skating Awards 11 июля. Так что узнайте, как посмотреть премию, здесь», — сказала Тутберидзе в видеообращении.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «инстаграме» ISU.
Напомним, тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона в фигурном катании составили Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян.
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