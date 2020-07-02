В РУСАДА отреагировали на отсутствие Загитовой и Медведевой в пуле допинг-тестирования

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) не включать российских фигуристок Евгению Медведеву, Алину Загитову и Анну Щербакову в свои пулы тестирования на следующий сезон не является препятствием для дальнейших выступлений этих спортсменок. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Решение международных спортивных федераций не включать того или иного спортсмена в свои новые пулы тестирования никак влияет на возможность их дальнейшего выступления на международных или внутренних стартах. Те же Загитова и Медведева, если у них будет намерение выходить на лёд дальше, продолжат это делать.

Что касается решения ISU не включать этих трёх фигуристок в свои пулы, то РУСАДА рассмотрит эту ситуацию и не исключает вхождения спортсменок в национальные пулы, если до сегодняшнего дня они там не присутствовали", — цитирует Пахноцкую ТАСС.